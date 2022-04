Ajax-trainer Erik ten Hag tekent voor drie jaar bij Manchester United

Erik ten Hag treedt definitief in de voetsporen van Louis van Gaal. De trainer verruilt als verwacht na dit seizoen Ajax voor Manchester United. Dat hebben beide clubs zojuist via de clubkanalen bekendgemaakt. Ten Hag heeft voor drie seizoenen getekend op Old Trafford met een optie voor nog een jaar.

De bevestiging van het nieuws liet lang op zich wachten. Erik ten Hag wilde sowieso wachten tot na de van PSV verloren bekerfinale en Manchester United is nog volop verwikkeld in de strijd om en Champions League-ticket. Daarin liep het dinsdagavond tegen Liverpool een flinke knauw op. De Engelse media toonden een dag later volop medelijden met Ten Hag. ,,Wát een klus om deze troep op te ruimen", schreven ze.

Manchester United is sinds het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer in november op zoek naar een vervanger voor komend seizoen. Momenteel is Ralf Rangnick op interim-basis actief bij The Red Devils. De naam van Ten Hag werd al snel genoemd als mogelijke kandidaat en eerder deze maand werd duidelijk dat de Engelse gigant de komst van de Tukker boven die van PSG-coach Mauricio Pochettino verkoos. Met Ten Hag bereikte United tien dagen geleden een mondelinge overeenkomst. De voorbije dagen werd het principeakkoord op papier gezet. Ondertussen kwam zijn nieuwe werkgever met Ajax tot overeenstemming over een afkoopsom.

Ten Hag wordt de tweede Nederlandse manager in de historie van Manchester United. Van Gaal was er tussen 2014 en 2016 trainer en won de FA Cup met de club die al jaren snakt naar een prijs. De gewonnen Europa League (door in de finale Ajax te verslaan) in 2017 is de laatste prijs die de roemruchte club uit Engeland won. De laatste titel in de Premier League dateert alweer van het seizoen 2012/2013.

Van Gaal liet onlangs doorschemeren dat Ten Hag een goede voetbalcoach is, maar dat hij Manchester United niet de ideale vervolgstap vindt voor de Ajax-coach. ,,Een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United, maar Manchester United is een commerciële club en dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kunt beter naar een voetbalclub gaan. Ik ga zijn carrière niet begeleiden, dan belt hij me zelf maar. Want we hebben soms wel gesprekken met elkaar. Maar hij moet kiezen voor een voetbalclub, niet voor een commerciële club.”

Ten Hag trad begin 2018 in dienst bij Ajax. Nadien pakte de voormalige coach van Go Ahead Eagles, Bayern München II en FC Utrecht twee keer de dubbel in Amsterdam en werd Ajax weer een vaste deelnemer in de Champions League. In die eliteklasse stootte de club twee keer door tot de knock-out-fase. Ajax werd zondag door PSV onttroond als bekerwinnaar. In de laatste vijf eredivisieronden moet een voorsprong van vier punten op de rivaal met succes verdedigd worden, wil Ten Hag Ajax met een hattrick aan landstitel verruilen voor United.

Door het aanstaande vertrek van Ten Hag bij Ajax is het grote speculeren wie hem in Amsterdam moet opvolgen begonnen. Dinsdag werd bekend dat Alfred Schreuder in beeld is in Amsterdam. De huidige trainer van Club Brugge was behalve trainer van Hoffenheim en assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona ook al assistent van Ten Hag bij Ajax.