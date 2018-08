Ajax tegen angstgegner, Feyenoord wil revanche op NAC

FC Emmen - De Graafschap (vrijdag, 20.00 uur)

FC Emmen - De Graafschap is een duel tussen twee gepromoveerde clubs. Vorig seizoen in de Jupiler League werd het liefst 5-2. Het was een van de drie overwinning van FC Emmen in achttien thuisduels met De Graafschap. De thuisbalans van de Drentse club is echter niet best de laatste wedstrijden. Slechts één van de laatste negen thuiswedstrijden werd gewonnen. De Graafschap daarentegen won slechts één van de laatste elf uitduels in de eredivisie.

Volledig scherm Opstelling De Graafschap. © AD Volledig scherm Opstelling FC Emmen. © AD

VVV - Heerenveen (zaterdag 18.30 uur)

VVV heeft in de historie slechts eenmaal van Heerenveen gewonnen. Dat was in februari 2010 in eigen huis (3-1). Om daar dit weekend verandering in te brengen, moet er wel uit een ander vaatje getapt worden. VVV won van de laatste zeven thuiswedstrijden niet één keer. Heerenveen-coach Jan Olde Riekerink kan, na Foppe de Haan in 1993, de tweede trainer worden die zijn eerste twee uitduels met Heerenveen in de eredivisie weet te winnen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD

PSV - Willem II (zaterdag 19.45 uur)

PSV speelt na het Europese succes tegen BATE Borisov een op papier gemakkelijke thuiswedstrijd. Op 3 september 1983 verloor PSV voor het laatst een thuiswedstrijd van Willem II, de tegenstander van dit weekend. De laatste keer dat de Tilburgers scoorden in Eindhoven was op 31 januari 2015 (Robert Braber). Bovendien steken de Eindhovenaren in een uitstekende thuisvorm. PSV won vijf van de laatste zes thuisduels in de eredivisie (G1), maakte hierin achttien doelpunten en incasseerde slechts één treffer. Als PSV wint, is Mark van Bommel de eerste trainer sinds Eric Gerets in 1999 die zijn eerste vier competitiewedstrijden met de Eindhovenaren wint.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD

Excelsior - ADO Den Haag (zaterdag, 19.45 uur)

Dat er bij Excelsior - ADO door beide ploegen gescoord gaat worden, staat al bijna van tevoren vast. In de laatste vijftien eredivisiewedstrijden tussen Excelsior en ADO Den Haag (thuis & uit) kwamen zowel de Kralingers als ADO tot scoren (63 goals in totaal). De laatste keer dat één van de twee ploegen tegen elkaar de nul wist te houden, dateert van 28 april 1987 (Excelsior - ADO Den Haag 0-2). Excelsior kampt wel met een matige thuisreeks. Slechts één van de laatste negen thuiswedstrijden werd er gewonnen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Excelsior. © AD

Fortuna Sittard - FC Utrecht (zaterdag, 20.45 uur)

Fortuna Sittard wacht nog altijd op de eerste overwinning sinds de rentree in de eredivisie. Om te winnen is er echter wel een voorsprong nodig en dat valt dit seizoen nog niet mee bij de ploeg uit Sittard. Fortuna stond als enige eredivisieclub dit seizoen nog geen minuut op voorsprong. Wellicht dat de gepromoveerde ploeg kan profiteren van standaardsituaties. Vier van de vijf tegentreffers van FC Utrecht dit seizoen kwamen uit standaardsituaties, meer dan bij elke andere eredivisieploeg.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD

FC Groningen - PEC Zwolle (zondag, 12.15 uur)

FC Groningen gaat het duel met PEC Zwolle met vertrouwen tegemoet. De Groningers wonnen vijf van de laatste zes eredivisieduels met PEC Zwolle. Van geen ploeg werd in de laatste drie seizoenen zo vaak gewonnen in eredivisieverband. PEC Zwolle is bovendien de enige ploeg die dit seizoen nog geen punten pakte. Het overkwam de Blauwvingers slechts eenmaal dat zij na vier eredivisiewedstrijden nog puntloos waren (1982-83, toen werd het eerste punt in de vijfde speelronde veroverd).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Groningen. © AD

Heracles - AZ (zondag, 14.30 uur)

Heracles verloor de laatste negen eredivisieduels met AZ; het is op dit moment voor de Almelose club de langst lopende reeks nederlagen en voor AZ de langst lopende reeks overwinningen tegen dezelfde tegenstander van alle huidige eredivisieploegen. Heracles kwam tevens in slechts één van de laatste twintig thuisduels in de eredivisie niet tot scoren. U raadt het al: tegen AZ, op 13 april 2018 werd er met 0-3 verloren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © AD

Vitesse - Ajax (zondag, 14.30 uur)

Ajax gaat op bezoek bij angstgegner Vitesse. Vorig seizoen werd er zowel uit als thuis door de Ajacieden verloren van Vitesse. De Amsterdammers verloren in de laatste zes seizoenen zes keer van Vitesse in de eredivisie, vaker dan van elke andere ploeg. Man in vorm in die wedstrijden was Bryan Linssen. Hij maakte drie doelpunten in zijn laatste drie wedstrijden tegen Ajax. Geen speler scoorde vaker tegen André Onana in de eredivisie. Ajax steekt echter in een prima vorm. De Amsterdamse club is voor het eerst sinds 1997-98 ongeslagen in de eerste negen duels van het seizoen (in alle competities). Destijds werd er in de zestiende wedstrijd van Udinese verloren.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

Feyenoord - NAC (zondag, 16.45 uur)

Feyenoord aast op revanche na de twee nederlagen tegen NAC vorig seizoen. Normaliter is een thuisduel met de Bredase club een eenvoudige opgave voor Feyenoord, in tegenstelling tot vorig seizoen. Feyenoord treft de Bredanaren voor de vijftigste keer in competitieverband en bleef in 48 van deze duels ongeslagen (W35, G13). De Rotterdammers presteren sterk in de laatste thuisduels. In de laatste vier maakte Feyenoord telkens minstens drie doelpunten. De laatste keer dat de Rotterdammers dat in vijf opeenvolgende thuisduels deden was in 1992.