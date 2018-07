Ajax start twee uur later met open dag

De Amsterdamse club besloot daartoe vanwege de weersverwachtingen.



Aan het begin van de middag is er kans op onweer in de hoofdstad. Later ziet het weer er beter uit. De open dag eindigt om 18.00 uur.



In en rond de Johan Cruijff ArenA zijn zaterdag meerdere activiteiten. Op het ArenA-park worden de spelers van de ploeg van trainer Erik ten Hag aan de supporters voorgesteld.