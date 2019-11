Ajax stapt naar CAS vanwege uitspraken UEFA

Ajax had een voorwaardelijke straf van het thuis moeten laten van fans staan, maar die straf werd na het uitduel met Valencia (0-3) in de Champions League omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Het bezoekersvak van Ajax bleef daardoor in de groepswedstrijd tegen Chelsea (4-4) noodgedwongen leeg. Daarbovenop kwam de UEFA opnieuw met een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder uitsupporters bij nieuwe wanordelijkheden, met een looptijd van een jaar. Ook kreeg Ajax twee geldboetes.