Ajax speelt gelijk tegen Wolves bij rentree Blind

Daley Blind maakte na 141 wedstrijden in vier seizoenen bij Manchester United zijn rentree in het shirt van Ajax, waarmee hij in zijn eerste periode vier keer op rij landskampioen werd. De 28-jarige linkspoot viel direct na rust in voor de door FC Barcelona begeerde Frenkie de Jong in het hart van de verdediging, naast de achttienjarige aanvoerder Matthijs de Ligt.



Ajax was kort voor rust op voorsprong gekomen door een doelpunt van international Donny van de Beek. De 21-jarige middenvelder schoot met links beheerst raak na een mooie schijnbeweging in het strafschopgebied van Wolverhampton Wanderers. De kampioen van het Championship van vorig seizoen kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte uit een rake strafschop van de Portugese middenvelder Ruben Neves. Wolverhampton kreeg de penalty na een overtreding van de Argentijnse linksback Nicolás Tagliafico op Helder Costa.