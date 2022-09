Ajax-speelster Victoria Pelova: ‘Je kijkt toch even op als je Arsenal loot, maar ik vond het best tegenvallen’

Vivianne Miedema schiet Champions Lea­gue-droom van Ajax Vrouwen aan diggelen

Uitgerekend Vivianne Miedema heeft de Champions League-droom van de Ajax Vrouwen aan diggelen geschoten. In de beslissende voorrondewedstrijd in Amsterdam maakte de topscorer aller tijden van Oranje namens Arsenal het enige doelpunt, nadat de heenwedstrijd vorige week geen winnaar had opgeleverd.

