Met video'sAjax heeft de Champions League met een 1-3 zege tegen het povere Rangers FC verlaten. Owen Wijndal gidste Ajax naar een kleine opsteker, maar zijn blessure is niet de enige zorg in aanloop naar de kraker tegen PSV.

Dat Ajax zich het Europa League-ticket niet liet ontfutselen, was al vrij snel duidelijk. Bij de eerste aanval was het raak. En het was Steven Berghuis, de middenvelder die Ajax de voorbije weken met glansrollen aan kop van de eredivisie bracht maar tegen Liverpool nog verzuimde de score te openen, die met meer geluk dan wijsheid de overwintering definitief veiligstelde. De linkspoot trapte tegen zijn eigen been aan, maar verraste Rangers-doelman Allan McGregor daar wel dusdanig mee dat de bal tergend langzaam het doel in hobbelde.

Lees ook Ajax sluit groepsfase af met winst in Glasgow en komt na de winter uit in Europa League

Dit was de 0-1 van Ajax

Aan de openingstreffer ging een fraaie pass en goede loopactie van Owen Wijndal vooraf. Wijndal? Ja, de van AZ overgenomen en volledig herstelde linksback verscheen voor het eerst in 2,5 maand aan de aftrap bij Ajax. Hoewel hij met een foutje begon, herpakte hij zich al snel, want in de tweede goal had de avontuurlijke vleugelverdediger een nog groter aandeel. Met een uiterste inspanning hield Wijndal de bal niet alleen binnen, maar bediende hij ook Mohammed Kudus, die via een Rangers-been raak schoot en het vertrouwen bij de bezoekers verder opvijzelde (0-2).

Bekijk de 0-2 van Kudus

Zo was Wijndal hard op weg naar een basisplek tegen PSV, ware het niet dat de pechvogel de strijd nog voor rust moest staken. De verdediger verstapte zich, werd behandeld aan zijn enkel en hinkte even later met de armen om de schouders van de verzorgers naar de kleedkamer. Niet Daley Blind, die pas voor de tweede keer dit kalenderjaar op de bank begon, maar rechtsback Devyne Rensch was zijn vervanger. Naast Wijndal liet trainer Alfred Schreuder ook Kenneth Taylor en Mohammed Kudus terugkeren in de basis. De Ghanees verving Brian Brobbey, die vanwege lichte klachten werd gespaard voor de kraker tegen PSV zondag.

Volledig scherm Owen Wijndal valt geblesseerd uit. © REUTERS

En voor Ajax bleek het bezoek aan het sfeervolle Ibrox ideaal om daarvoor het vertrouwen wat op te vijzelen. De landskampioen creëerde tegen de armetierige ploeg van Giovanni van Bronckhorst kans op kans, want ook Kenneth Taylor en Steven Bergwijn hadden voor rust al kunnen moeten scoren. Nou stak het offensieve gedeelte de laatste weken al steeds beter in elkaar. Wel hield Ajax daarbij de achterdeur met regelmaat open, met het enorme aantal van achttien tegengoals in oktober tot gevolg. Vooral in topduels ging het lelijk mis. Daarin bleek de 3-5 nederlaag tegen PSV in de Super Cup de voorbije maand dus geen uitzondering. De verdediging alvast wat meer stutten was dan ook meer dan gewenst in Glasgow.

Lukte dat? Mondjesmaat. Ook tegen Rangers, dat door de nederlaag met nul punten en een doelsaldo van -20 de slechtste club van de Champions League werd, kon Ajax de zwakke omschakeling, rechterflank en luchtmacht lang niet altijd camoufleren. Na een klein kwartier bracht de hekkensluiter alle achilleshielen in één aanval aan het licht, toen Bergwijn rechtsback Jorge Sánchez alleen met twee tegenstanders liet, waarvan Ryan Kent de Mexicaan simpel piepelde en Fashion Sakala fraai bediende. Calvin Bassey voorkwam op vertrouwde grond en op de doellijn dat Ajax voor de vijfde CL-wedstrijd op rij door een rake kopbal verschalkt werd, maar in de 87ste minuut kwam Rangers wel nog op het scorebord. Edson Álvarez begint in het eigen zestienmetergebied een overtreding en aanvoerder James Tavernier faalde niet. Heel kort mochten de Schotten hopen op een punt, totdat de vers in de ploeg gekomen Francisco Conceição de eindstand bepaalde op 1-3.

Volledig scherm © AFP

Ajax werd na rust vooral tot de tegenaanval gedwongen en creëerde daarbij, op een fraaie goal van Kudus die werd afgekeurd weinig klaarspeelde en de treffer van Conceição na, niet heel veel. Dat zal Schreuder toch zorgen moeten baren. Met de kopsterke Luuk de Jong en de handige aangever Cody Gakpo in de verdrukking komen tegen PSV, is vragen om een nieuwe rits tegengoals. En counteren zonder tanden is vragen om nog meer problemen.

,,Je wil iedere wedstrijd winnen. En nu om de Champions League op een dusdanige manier af te sluiten en met een goed gevoel naar de Europa League te gaan”, stelde Schreuder in aanloop naar het slotstuk nog. Dat lukte en dat leverde Ajax nog een winstpremie van 2,8 en een aanloop zonder hoogspanning op, maar van voldaan overwinteren in een ijzersterke Europa League is er ook na de tweede driepunter geen sprake.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

