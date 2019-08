Ajax praat met Veltman over nieuw contract

Joel Veltman is mogelijk de volgende Ajacied die zijn contract verlengt. De Amsterdammers zijn in gesprek met de 27-jarige verdediger over een nieuwe verbintenis.

Veltman heeft een aflopend contract bij Ajax en stond in de voorbije weken in de belangstelling van West Ham United. ,,Maar ik wil Joel niet laten gaan, dat heb ik hem ook zo verteld’’, aldus trainer Erik ten Hag. ,,Het is een belangrijke maand voor ons en Joel is een hele belangrijke speler. Hij mag dus niet weg en we zijn in gesprek over een nieuw contract.’’

Veltman stond vanavond tegen FC Emmen (5-0) centraal in de verdediging. ,,We zijn nog zoekende naar de ideale formatie en Joel is een goede centrale verdediger. Daar heeft hij alle kwaliteiten voor. Natuurlijk kan hij ook goed op rechts uit de voeten, maar in mijn ogen is hij een centrale verdediger die lang rechtsback heeft gespeeld.’’

Mazraoui

Overigens viel Noussair Mazraoui, die vanavond rechtsback speelde, aan het begin van de tweede helft uit met een blessure aan zijn bilspier. Het is nog onzeker of hij tijdig zal zijn hersteld voor het duel van komende dinsdag met PAOK Saloniki.

,,We hopen dat we er op tijd bij waren”, zei Erik ten Hag. ,,We moeten de komende uren even afwachten en hopen dat het meevalt”, stelde de coach die Mazraoui wisselde voor Serginho Dest.