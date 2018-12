Ajax plukt jonge aanvaller (17) uit Zuid-Afrika weg

Luuk de Jong op weg naar op 100ste PSV-goal, Advocaat-ef­fect in Utrecht

19:48 Wacht koploper PSV een lastige uitwedstrijd bij Heracles? Met Luuk de Jong in de punt van de aanval kan er weinig misgaan, zo lijkt het. De spits die op zijn 100ste PSV-goal jaagt, was al 20 keer trefzeker op kunstgras. Met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we met de leukste feitjes vooruit op de zestiende speelronde. Ook zie je hier alvast de vermoedelijke opstellingen.