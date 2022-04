Ajax opgelucht: tumultueus VAR-moment helpt koploper op weg naar zege in Groningen

Ajax heeft in de eredivisie opnieuw een moeizame overwinning geboekt. De koploper won met 3-1 bij FC Groningen en heeft nu 5 punten meer dan PSV, dat later op zaterdag tegen FC Twente speelt. Ajax scoorde twee keer in de blessuretijd van de eerste helft en besliste het duel in de 91e minuut via Steven Berghuis.