Ajax ook tegen FC Utrecht zonder Promes en Veltman

Voor Erik ten Hag blijft het voorlopig puzzelen. De trainer kan komende zondag tegen FC Utrecht sowieso niet beschikken over Joël Veltman en Quincy Promes, die gisteren met blessures uitvielen in de wedstrijd tegen PSV (1-0).

Veltman heeft last van zijn knie. Vorig jaar stond de verdediger met een kruisbandblessure nog langdurig aan de kant. De eerste diagnose is dat er niets met zijn kruisband is, maar dat hij wel zeker een week rust moet nemen. Dat geldt sowieso ook voor Quincy Promes, die met een hamstringblessure uitviel en enkele weken niet inzetbaar is.

De blessure van Ryan Babel ziet er voor Ajax wel positiever uit. De ervaren aanvaller kwam in botsing met PSV-doelman Lars Unnerstall en heeft een flinke botkneuzing in zijn rechter bilspier. De kans is aanwezig dat hij wel het duel van komende zondag haalt.