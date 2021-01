Ajax onderstreept met Haller dat álles moet wijken voor titel

Met het aantrekken van Sébastien Haller (26) onderstreept Ajax dat alles moet wijken voor de landstitel, want als de club voor één scenario doodsbenauwd is dan is het wel dat de schaal niet in Amsterdam blijft.

Door Johan Inan



Dat Ajax’ nieuwe topspits Sébastien Haller (26) al in de eerste week van het nieuwe jaar in Amsterdam arriveerde voor een medische keuring, lag eind 2020 nog niet in de lijn der verwachting. Niet dat een nieuwe aanvalsleider niet op het verlanglijstje stond. Maar mede door het grote omzetverlies vanwege corona, zag Ajax daar in de zomer al van af.



Erik ten Hag voorspelde voor de teleurstellende jaarafsluiting bij Willem II (1-1) bovendien een rustige transferperiode, ook omdat doelwitten in de winter vaak lastiger te halen en in te passen zijn. Wel benadrukte de coach meermaals dat Ajax in de breedte nog kwetsbaar is. ,,Wij hebben geen zestien top-top-spelers’’, klonk het. En vanwege de blessures van een aantal basisspelers: ,,Als we met deze groep in januari moeten spelen, dan wordt het wel pittig.’’

Volledig scherm Erik ten Hag. © ANP Maar na de kalkoen en de oliebollen nam de ziekenboeg van Ajax nog altijd zorgwekkende vormen aan. Davy Klaassen en Noussair Mazraoui hervatten de training, maar Ten Hag weet inmiddels dat Lassina Traoré en David Neres nog wel even zoet zijn met hun kwetsuren. Talent Brian Brobbey is herstellende, maar als klap op de vuurpijl viel Klaas-Jan Huntelaar deze week uit. Daardoor werd het voor Ajax wel heel riskant om, met hoge, eerste hordes en de hete adem van vooral PSV in de nek, de rit uit te zingen.

Als Ajax voor één scenario doodsbenauwd is, is het wel dat de schaal niet in Amsterdam blijft. De ambitieuze plannen staan of vallen met het kampioenschap. Dan gaat Ajax weer het Europese miljardenbal in, krijgt de selectie weer de weerstand waar de club naar smacht en de directie de centen waarmee de kloof voor de concurrenten blijft groeien. Of het nu de bestuurstafel, de boekhouding of het trainingsveld betreft, Ajax heeft een koers ingezet waarin het op Champions League-niveau tracht te denken en te handelen.

Keihard doel

Niet voor niets stelde algemeen directeur Edwin van der Sar in een eindejaarsinterview twee weken geleden nog één keihard doel voor Ten Hag toen het over de Europa League ging. Of Ajax de halve finale bereiken moest? ,,Nee, kampioen worden, dat moet.’’ En wat is dan eerder een gok? Met reserves spelen of alsnog – en in termijnen – ruim 20 miljoen neertellen voor een spits die het laatste zetje naar die felbegeerde landstitel kan geven.