Ajax onder 19 geeft goede voorbeeld met ruime zege op Lille

Na vier minuten spelen was het al 1-0 op Sportpark de Toekomst, toen Youri Regeer voor de openingstreffer tekende. Een kwartier later maakte toptalent Naci Ünüvar de 2-0 en Sontje Hansen maakte in de 36ste minuut de 3-0. De Amsterdammers maakten in blessuretijd nog de vierde treffer via de zestienjarige Deen Christian Rasmussen.



In de andere wedstrijd in de poule werd het 3-3 bij Chelsea tegen Valencia.