Ajax niet verder met John Heitinga als hoofdtrainer: ‘Op persoonlijk vlak een zware beslissing’

Dat nieuws komt niet meer als een grote verrassing. Heitinga werd eind januari na het ontslag van Alfred Schreuder naar voren geschoven om de schade te beperken. Dat lukte even, maar na een bliksemstart onder de gepromoveerde beloftencoach eindigde Ajax alsnog zonder prijzen en buiten de Champions League-plekken.

,,Vanmiddag heb ik het John meegedeeld", zegt directeur voetbalzaken Sven Mislintat op de website van Ajax. ,,Op persoonlijk vlak was het een zware beslissing en niet makkelijk om het hem te vertellen. John is op een lastig moment ingestapt om de club te helpen en dat heeft hij met volle overtuiging gedaan. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Het was een moeilijke periode, Ajax stond vijfde en is uiteindelijk op de derde plaats geëindigd.”

Ik heb de conclusie getrokken dat Ajax nu een meer ervaren trainer voor de groep moet hebben. Sven Mislintat

Een vertrek bij Ajax is volgens Mislintat niet aan de orde: ,,Hij heeft de afgelopen maanden veel geleerd en wij willen graag een rol spelen bij zijn verdere ontwikkeling en John aan de club verbonden houden. Maar ik heb de conclusie getrokken dat Ajax nu een meer ervaren trainer voor de groep moet hebben. Voor de fase waarin we zitten en om Ajax beter te laten presteren dan het afgelopen seizoen, is dat van groot belang.”

Na de pijnlijke nederlaag tegen FC Twente in de slotronde van de eredivisie, liet Heitinga al weten deze week uitsluitsel te verwachten over zijn aflopende contract als hoofdcoach. Omdat witte rook maar uitbleef, lag een verlenging steeds minder in de lijn der verwachting.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Begin april klaagde de oud-international over het uitblijven van duidelijkheid die hem was toegezegd. Zijn relaas hielp nauwelijks, aangezien Mislintat, die de week erna werd aangesteld, die beslissing - logischerwijs - voor zich uit schoof. De Duitser posteerde Heitinga nog wel op pole-position maar gaandeweg kwam hij tot de conclusie, op basis van de wedstrijden maar ook interne gesprekken, dat Ajax op de trainersstoel meer ervaring behoefde. Daarvoor keek Mislintat de voorbije weken rond in het buitenland, verzekerden bronnen eerder aan deze site.

Heitinga gaf als trainer de voorkeur aan de weg van de geleidelijkheid, maar liet zich eind januari toch overhalen om Alfred Schreuder als interim-coach op te volgen. Met zeven zeges op rij mengde hij zich nog wel in de titelstrijd, maar na de verloren krakers tegen Feyenoord en PSV, bleek plek twee zelfs te hoog gegrepen. De selectie met vele gebreken wist Heitinga ook niet naar bekerwinst te loodsen. In de finale was PSV na penalty’s te sterk. Uiteindelijk was het aan de rivaal te danken dat Ajax het seizoen niet afsloot als nummer vier en met Conference League-voetbal.

De top van Ajax is inmiddels behoorlijk ontmanteld. Algemeen directeur Edwin van der Sar maakte afgelopen dinsdag bekend dat hij vertrekt. Ook hoofd opleiding Saïd Ouaali, technisch manager Gerry Hamstra, voetbalcommissaris Danny Blind en dus Schreuder hebben de club het afgelopen half jaar verlaten.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal