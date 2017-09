Ajax mist zieke Dijks in Heerenveen, De Ligt wel terug

Ook aanwinst Luis Orejuela zit niet bij de wedstrijdselectie. De back heeft een hielblessure en is niet fit genoeg voor een plek op de bank.



Wel is Matthijs de Ligt terug bij Ajax. De verdediger liep afgelopen weekend een hersenschudding op in het duel met Vitesse, maar hij trainde deze week alweer mee met de groep.



Ajax speelt morgen een belangrijke wedstrijd in Heerenveen. Na de matige seizoensstart is de druk op de ploeg en op trainer Marcel Keizer groot. ,,Of het misschien mijn laatste wedstrijd is? Daar ben ik helemaal niet mee bezig, omdat ik er vanuit ga dat we zondag gaan winnen", zei Keizer gisteren.