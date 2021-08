Ajax mist Stekelenburg en Schuurs in kraker om Johan Cruijff-schaal: ‘Wij zijn favoriet’

Eddie van Boxtel: van held van Dundalk naar drugssmok­ke­laar

2 augustus Vitesse ontmoet donderdag Dundalk FC. Aan de Ierse volksclub kleeft een bijzonder verhaal, met een Nederlands tintje. Eddie van Boxtel is er een clubheld, vanwege de gestopte penalty van Eric Cantona en de titel in 1995. Bij het grote publiek is hij vooral bekend omdat hij drugssmokkelaar werd, jarenlang op de vlucht was en nu al bijna 7,5 jaar in de cel zit.