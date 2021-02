Ajax met Onana in gesprek over nieuw contract: ‘Alle opties passeren de revue’

Onana werd eerder deze maand voor een jaar geschorst door de UEFA vanwege het overtreden van de dopingregels. Het middel furosemide werd aangetroffen bij de Ajax-doelman, een stof die op de lijst met verboden middelen staat. Hoewel het volgens Ajax om een menselijke fout ging, mag de keeper uit Kameroen een jaar lang geen voetbalgerelateerde activiteiten uitoefenen namens Ajax.



De Amsterdammers gaan de straf nog aanvechten bij het CAS en hopen de schorsing zodoende te kunnen verkorten, maar in de tussentijd spreken club en speler wel alvast over zijn contractsituatie. ,,Veel zal afhangen van wat het CAS gaat beslissen, maar de club is wel met Andre in gesprek. In dat plan wordt natuurlijk meegenomen hoe je deze periode overbrugt. Alle opties passeren daarbij de revue", aldus Ten Hag.



Onana mag namelijk ook niet trainen voor Ajax. ,,We zullen een compleet plan ontwikkelen waarin we invulling geven aan de samenwerking", aldus Ten Hag, die nog geen signalen van Onana kreeg over een eventuele positieve afloop van de gesprekken over een nieuw contract. ,,Nee, die signalen heb ik niet gekregen. We zijn met elkaar in gesprek.”