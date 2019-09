Ajax met drie spelers hofleverancier, ook ADO ‘scoort’ goed

Geen twijfels bij Koeman over De Ligt: ‘Bij mij speelt hij gewoon’

15:39 Matthijs de Ligt speelt vrijdag in Hamburg gewoon naast Virgil van Dijk in de as van de defensie van Oranje. De verdediger is bij Juventus haperend begonnen aan het seizoen, maar Ronald Koeman maakt zich geen zorgen. De bondscoach is niet geschrokken van de aanpassingsproblemen van het talent.