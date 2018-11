Ajax mag even juichen, maar niet te lang

Door Daniël Dwarswaard



Het zou best kunnen dat het altijd vindingrijke social media-team van Ajax nu al aan het broeden is op een strak en gelikt filmpje dat de wereld in kan als de Amsterdammers straks in februari tegen pakweg Manchester City of FC Barcelona spelen. Genoeg materiaal dit seizoen voor een clipje vol beklijvende beelden van Ajax’ succesvolle tocht door Europa. In Athene zette de club tegen AEK dinsdag de kroon op het werk. De 0-2 zege was voldoende voor een plek bij de elite van Europa. Alle elf wedstrijden in de Champions League (inclusief voorrondes) bleef de ploeg van trainer Erik ten Hag ongeslagen.



Toen Ajax anderhalf jaar geleden de Europa League-finale haalde tegen Manchester United (0-2) produceerde Ajax vooraf een aanstekelijk filmpje met de titel We are back. Het ging viraal op internet. Maar juist die boodschap kwam als een boemerang terug toen Ajax zich vorig seizoen niet eens plaatste voor Europees voetbal. Dat was sinds 1966 niet meer voorgekomen.