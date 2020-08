Ajax mag 4500 kaarten verkopen voor oefenduel met FC Utrecht

Ajax wilde eigenlijk zaterdag tegen RKC Waalwijk al met publiek oefenen. Het was de bedoeling dat er 9000 supporters de ArenA in zouden mogen. Omdat de benodigde vergunning echter uitbleef, besloot de Amsterdamse club dinsdag zelf om dat plan te schrappen. Ajax ontvangt RKC daarom in een leeg stadion.



Tegen FC Utrecht mogen op 13 augustus wel fans naar binnen. Zij moeten onderling allemaal 1,5 meter afstand houden, wat betekent dat er steeds vijf stoelen leeg blijven tussen twee zitplaatsen. De vereiste gezondheidscheck wordt via de Ajax-app geregeld. De kaartverkoop start maandag om 12.00 uur, een ticket kost 10 euro. Seizoenkaarthouders kunnen één kaartje aanschaffen.