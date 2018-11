Ajax maakt met eenmanssloopbedrijf De Ligt ook achterin indruk

Door Daniël Dwarswaard



De laatste speler die tegen Ajax scoorde? Dat was Mats Hummels, de Duitse international van Bayern München, die in de memorabele 1-1 in de Allianz Arena al na vier minuten raak kopte. Ruim een maand geleden is het al weer. Daarna incasseerde Ajax geen doelpunten meer. Dat komt neer op 536 minuten zonder tegengoal.



Ajax speelde dit seizoen al 21 wedstrijden en kreeg daarin slechts negen doelpunten tegen. Een derde daarvan moesten de Amsterdammers slikken in de veegpartij in Eindhoven tegen PSV (3-0). Belangrijke kanttekening: Matthijs de Ligt, dé leider van de Ajax-defensie, zat toen thuis geblesseerd op de bank. Verder? Heraclied Kristoffer Peterson trof doel met een zondagsschot (een dure voor Ajax, want het kostte twee punten). Standard Luik scoorde twee keer, Dinamo Kiev en Sturm Graz één keer. En Bayern München dus.



Het is een van de succesfactoren waardoor Ajax Europees uitblinkt en ook de laatste weken in de eredivisie goede resultaten aaneenrijgt. In de competitie werd in acht van de tien duels de nul gehouden. Verdediger Daley Blind (28) snapt wel dat juist dat onderdeel soms wat onderbelicht blijft. ,,Bij Ajax wordt door de buitenwereld altijd meer gekeken naar het aanvallende gedeelte.’’