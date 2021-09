Ajax lijdt 8,1 miljoen euro verlies in coronajaar

Pijnlijke nederlaag PSV bij Willem II na eigen doelpunt en blunder Joël Drommel

25 september PSV heeft voor de tweede keer in een week tijd dure punten verspeeld in de eredivisie. In Tilburg domineerden de Eindhovenaren, maar door een eigen doelpunt van Eran Zahavi en een enorme flater van Joël Drommel werd er toch verloren: 2-1.