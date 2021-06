Ajax legt de beste doelman van de Keuken Kampioen Divisie vast

De transfer had wat voeten in aarde, maar de overgang van Jay Gorter naar Ajax is dan toch rond. De 20-jarige doelman van Go Ahead Eagles tekent voor vier jaar in Amsterdam. De landskampioen legt een miljoen euro neer voor de talentvolle keeper. Dat bedrag zou nog verder kunnen oplopen.