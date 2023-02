Ajax lacht weer na ruime winst op Cambuur in tweede duel onder John Heitinga: ‘Meer dan prima’

Reactie John Heitinga

,,Als je uit speelt en je maakt vijf goals én pakt een clean sheet dan kunnen we deze afvinken", zei Ajax-coach John Heitinga na afloop bij ESPN. ,,Hoe wij spelen: als we dan niet goed staan in de restverdediging, dan kunnen ze je pijn doen. Maar die jongens waren daar heel goed mee bezig. Je hebt vandaag een paar heel goede combinatiegoals gemaakt en dat is hoe ik het graag zie. Ik denk dat we gewoon een meer dan prima wedstrijd hebben gespeeld. Je hebt creatieve spelers en die wil je aan de bal hebben, dat was allemaal positief vandaag. Dat Brian Brobbey als invaller scoorde? Ja, het hoort bij een topclub dat elke positie dubbel bezet is. We moeten zelfvertrouwen creëren, maar concurrentie is alleen maar goed. We gaan hiervan genieten en dan gaan we naar de beelden van FC Twente (donderdag in het TOTO KNVB-bekertoernooi, red.) kijken.”