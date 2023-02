Ajax kon Napoli-sensatie Kvaratskhelia voor vijftien miljoen oppikken: ‘Wilde dolgraag naar Amsterdam’

Dé sensatie van de Europese velden had zomaar in het shirt van Ajax kunnen spelen. De Amsterdammers zagen de komst van Khvicha Kvaratskhelia na een tip van diverse oud-Ajacieden echter niet zitten.

Een gebrek aan creativiteit en doortastendheid in de voorhoede kostte Ajax donderdagavond mede een langer verblijf in de Europa League. Op bezoek bij Union Berlin (3-1 nederlaag) schreeuwden de Amsterdammers om een aanvaller van de buitencategorie, iets waar sinds het vertrek van Antony afgelopen zomer dringend behoefte aan is. Intern zullen ze zich nog wel eens achter de oren krabben als ze denken aan wie op de flanken had kunnen schitteren: Khvicha Kvaratskhelia, de absolute ster van het waanzinnig presterende Napoli.

Technisch directeur Marc Overmars kreeg in 2021 een tip van oud-spits John van Loen en Edwin Presser, die eigenaar is van Eurotalents Sportmanagement. Ook de Georgische oud-eredivisionisten Shota Arveladze, Giorgi Gakhokidze en Ajax-legende Sjaak Swart tipten Ajax over Kvaratskhelia, die op dat moment ongelukkig was bij Rubin Kazan.

Quote Hij wilde weg uit Rusland en zag Ajax als de beste leerschool John van Loen

,,Hij wilde dolgraag naar Amsterdam”, vertelt John van Loen, die als trainer van FC Lokomotivi Tbilisi zeven maanden in Georgië werkte. ,,Hij wilde weg uit Rusland en zag Ajax als de beste leerschool.’’ Ajax moest wel flink de portemonnee trekken: Rubin Kazan verlangde ongeveer vijftien miljoen euro. ,,Overmars zag het niet zitten’', aldus Van Loen. ,,Een reden heeft hij nooit gegeven.’’ Overmars laat zelf weten dat het goed kan kloppen dat Kvaratskhelia bij hem is getipt, zoals er in zijn tijd als technisch directeur bij Ajax honderden namen werden aangedragen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met de tip over Kvaratskhelia deed hij niets. Een grove mispeer van technische leiding van Ajax, vindt Van Loen. De 22-jarige vleugelflitser maakte na de Russische inval in Oekraïne gebruik van versoepelde FIFA-regels, waardoor spelers vrij op zoek mochten naar een andere club. Kvaratskhelia ontvluchtte Rusland en keerde voor een halfjaar terug naar zijn thuisland, waar hij zich in de kijker speelde van Napoli.

De uitkomst is inmiddels bekend. Sinds Kvaratskhelia afgelopen zomer het Georgische Dinamo Batumi verruilde voor de Italiaanse club, is hij uitgegroeid tot smaakmaker in Europa. Bij Serie A-koploper Napoli staat zijn teller op tien goals en elf assists. Ook in de Champions League bewees hij zijn klasse, met twee treffers en vier assists. ‘Kvaradona’ noemen de Napolitaanse fans hem zelfs al, verwijzend naar wijlen clubicoon Diego Maradona. ,,Kvaratskhelia is echt een speler van topniveau’', aldus Van Loen. ,,Hij was echt een enorme sensatie geweest in de eredivisie. Enorm zonde.’’

