Ajax kan tegen PEC negende zege op rij boeken

De Jong: Landstitel telt, topscorers­ti­tel niet

8:53 Luuk de Jong is bij PSV hard op weg zijn eigen doelpuntenrecord te breken. De spits had in het seizoen 2015/2016 met 26 treffers, ééntje minder dan Vincent Janssen van AZ, een enorm aandeel in de landstitel van de Eindhovenaren. Na zijn twee treffers van vrijdag tegen Excelsior (6-0) staat de teller nu na vijftien duels op veertien doelpunten. Het doet de aanvoerder naar eigen zeggen weinig. ,,Het gaat alleen om de landstitel, dat heb ik altijd al gezegd.’'