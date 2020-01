Ajax kampioen van de herstart, Feyenoord zelfs slechter dan RKC

StatistiekenDe eredivisie gaat vrijdag weer van start. Hoe presteren clubs deze eeuw in de eerste wedstrijd na de winterstop? Koploper Ajax kan in ieder geval met vertrouwen het nieuwe kalenderjaar openen, zo blijkt uit de statistieken.

Ajax is nog ongeslagen in de eerste wedstrijd na de winteronderbreking sinds 2000. Die twintig eerste duels van deze eeuw won Ajax vijftien keer. Vijfmaal eindigde de landskampioen het duel met een gelijkspel, zoals vorig jaar tegen SC Heerenveen (4-4, red.). Met vijftig punten is Ajax met afstand de kampioen van de herstart.

Volledig scherm Afgelopen seizoen ging Feyenoord met 3-1 onderuit bij PEC Zwolle. © BSR AGENCY / SOCCRATES Op vijf punten afstand volgt PSV. Vorig seizoen kwam de ploeg van Mark van Bommel niet verder dan een gelijkspel tegen FC Emmen (2-2). Feyenoord doet het beduidend minder dan zijn twee grootste concurrenten. De Rotterdammers verloren het openingsduel van het nieuwe jaar vaker dan dat er gewonnen werd. Met slechts 26 punten en een gemiddeld puntenaantal van 1,30 bivakkeert Feyenoord in de middenmoot. Een dramatisch moyenne. Zelfs hekkensluiter RKC Waalwijk pakte gemiddeld meer punten: 1,42 per openingsduel.

Feyenoord moet AZ, FC Twente, Vitesse, FC Utrecht en tegenstander van dit weekend SC Heerenveen voor zich dulden op de herstartranglijst. De basis voor de lage klassering is de laatste vijftien jaar gelegd. Daarin verloor Feyenoord tien keer de openingswedstrijd na de jaarwisseling.

Pittige klus

Van de teams met deze eeuw ten minste tien eredivisieseizoenen in de benen is Sparta de zwakst presterende ploeg na de hervatting. De Kasteelclub sprokkelde in tien seizoenen slechts acht punten. De Rotterdammers staan dit weekend direct voor een pittige klus: Ajax-uit, de kampioen van de hervatting dus.