Ajax jaagt op doelpuntenrecord, Feyenoord vreest voor slechtste klassering in 10 jaar

• De laatste ontmoeting in Venlo tussen deze teams dit seizoen eindigde in een 0-13 overwinning voor Ajax: het eredivisierecord voor grootste overwinning ooit. De grootste overwinning over twee wedstrijden is 16-0: van PSV tegen FC Volendam in 1997/1998.

• Ajax verloor geen van zijn laatste 23 competitieduels met VVV (W21-G2-V0). Van alle huidige eredivisieteams wacht alleen RKC Waalwijk (25) momenteel nog langer op een competitiezege op de Amsterdammers.

• Kampioen Ajax (82) kan met nog 2 duels te gaan op maximaal 88 punten komen. Sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1995/1996 bereikten alleen Ajax in 1997/1998 (89) en PSV in 2014/2015 (88) ooit dat puntenaantal in een seizoen.

PSV - PEC Zwolle (14.30 uur)

• PSV staat sinds speelronde 19 (26-28 januari) onafgeroken op plaats twee van de eredivisie. Het gat met nummer drie AZ is met nog twee speelrondes te gaan nog maar één punt.

• PSV verovert het ticket voor de voorronde van de Champions League bij een overwinning EN concurrent AZ uit verliest van FC Groningen.

• Marco van Ginkel kan voor het eerst sinds maart-april 2018 in opeenvolgende competitieduels in de basis starten. Hij maakte zijn laatste doelpunt eveneens in die reeks, op 7 april 2018 op bezoek bij AZ (2-3 winst).

FC Groningen - AZ (14.30 uur)

• Alleen Ajax (55) verzamelde sinds het vertrek van trainer Arne Slot bij AZ op 5 december 2020 meer punten in de eredivisie dan de Alkmaarders (50).

• Arjen Robben kan de 1ste speler worden met een periode van minimaal 20 jaar tussen zijn 1e (op 11 maart 2001 tegen Ajax) en zijn laatste eredivisiegoal. Op dit moment is het record in handen van Johan Cruijff die een periode van 19 jaar en 180 dagen had tussen zijn 1ste (met Ajax tegen GVAV in november 1964) en zijn laatste eredivisiegoal (met Feyenoord tegen PEC Zwolle in mei 1984).

• Tijdens die 1-2 overwinning van FC Groningen eerder dit seizoen werden 3 spelers van het veld gestuurd: Fredrik Midtsjø en Bruno Martins Indi namens AZ en Mo El Hankouri namens FC Groningen. Dit is de enige wedstrijd in het huidige seizoen waarin er 3 rode kaarten vielen.

Fortuna Sittard - Vitesse (14.30 uur)

• Vitesse plaatst zich voor de voorronde van de Conference League bij A) een overwinning, B) een gelijkspel EN Feyenoord wint niet bij Heracles, of C) een nederlaag EN Feyenoord wint niet.

• De Arnhemmers zijn defensief extreem solide. Vitesse kreeg dit seizoen pas 32 goals tegen. De laatste keer dat de Arnhemmers niet meer dan 32 doelpunten incasseerden, was in 1992/1993 (29).

• Fortuna Sittard staat met nog 2 speelrondes te gaan op plaats 10 van de eredivisie, op slechts 3 punten van Sparta op play-offplek 8. De laatste keer dat de ploeg in het linkerrijtje eindigde, was in 1997/1998 onder Bert van Marwijk (7de).

Heracles Almelo - Feyenoord (14.30 uur)

• Feyenoord staat na 32 wedstrijden 5de op de ranglijst. Het laatste seizoen waarin de club buiten de top 4 eindigde, was in 2010/2011 onder Mario Been (10de).

• In een virtuele stand over de 2de helft van dit eredivisieseizoen (vanaf speelronde 18) bezet Feyenoord de negende plaats met 20 punten (W5-G5-V5). Heracles staat op deze virtuele ranglijst 5de met 25 punten.

Sparta Rotterdam - FC Utrecht (14.30 uur)

• Sparta ligt FC Utrecht wel. De Domstedelingen wonnen elk van zijn laatste 9 eredivisie-ontmoetingen met Sparta Rotterdam, de langste reeks van Utrecht tegen een specifieke eredivisionist.

• Sparta is volop in de race voor de play-offs. Sparta speelde in 1985/1986 voor het laatst Europees voetbal. Dat seizoen won Sparta in de UEFA Cup eerst na strafschoppen van HSV (doelman Bas van Noortwijk), waarna Borussia Mönchengladbach in de volgende ronde te sterk bleek. In juli 1994 speelde Sparta ook in de Intertoto Cup.

• Utrecht speelde al 12 keer gelijk dit seizoen. Slechts 2 keer speelde Utrecht vaker gelijk in een eredivisieseizoen: 15 in 1991/1992 en 14 in 1996/1997.

FC Emmen - SC Heerenveen (14.30 uur)

• FC Emmen verloor zijn laatste twee eredivisieduels, nadat de ploeg de 8 duels daarvoor ongeslagen was (W5-G3-V0). In die laatste 2 verliespartijen kreeg FC Emmen net zoveel doelpunten tegen als in die reeks van 8 ongeslagen duels (8).

• FC Emmen is de enige club dit seizoen waarbij geen invaller heeft gescoord. De laatste club die een eredivisieseizoen voltooide zonder een doelpunt van een invaller was Willem II in 2015/2016.

• Heerenveen kan voor het eerst in de clubgeschiedenis 3 keer op rij een jaar afsluiten in het rechterrijtje (inclusief vorig seizoen, 10de).

RKC Waalwijk - FC Twente (14.30 uur)

• RKC Waalwijk verloor zes van zijn laatste acht duels (W1-G1-V6). Vóór deze reeks, na speelronde 24, stond RKC acht punten los van de directe degradatieplekken. Nu bedraagt dat verschil nog vier punten.

• RKC-coach Fred Grim heeft drie wedstrijden tegen FC Twente gecoacht in de eredivisie (W2-G1-V0). Twente is de enige huidige eredivisieploeg waar Grim nog nooit van verloor op het hoogste niveau.

• FC Twente won slechts 1 van zijn laatste zeventien competitieduels (W1-G8-V8): een 0-2 zege op bezoek bij Vitesse op 14 februari.

ADO Den Haag - Willem II (14.30 uur)

• Willem II won slechts 1 van zijn laatste 19 competitieduels met ADO Den Haag (W1-G6-V12): een 1-0 thuiszege op 10 mei 2015. Samuel Armenteros (62') maakte de goal. Frenkie de Jong beleefde in dit duel als invaller zijn eredivisiedebuut.

• ADO Den Haag degradeert naar de eerste eredivisie bij een nederlaag tegen Willem II EN FC Emmen verliest niet (van sc Heerenveen) OF VVV wint (van Ajax).

• Willem II is met slechts 8 punten de slechts presterende uitploeg in het seizoen 2020/2021.

