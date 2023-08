Ajax is nog niet klaar op de transfermarkt: ‘Ik denk dat er nog wel iets aan gaat komen’

Ajax-trainer Maurice Steijn denkt dat Ajax morgenavond niet meer in de problemen gaat komen in de Europa League tegen Loedogorets. De Amsterdammers verdedigen in eigen huis een 1-4 voorsprong. Toch waarschuwt de coach zijn ploeg voor onderschatting.

,,Ik ga er wel vanuit dat de wedstrijd gespeeld is als je met 1-4 wint’’, vertelde Steijn op de persconferentie in aanloop naar het Europese duel. ,,Maar we nemen de wedstrijd zeker serieus en zijn nog niet bezig met Fortuna. We moeten voorkomen dat we door misplaatste arrogantie niet helemaal bij de les zijn. We zullen 100 procent gefocust moeten zijn, daar zijn wij als staf verantwoordelijk voor.’’

Steijn verwelkomde vandaag officieel Georges Mikautadze, die overkwam van FC Metz. In totaal kwamen er deze zomer al tien nieuwe spelers naar Amsterdam. ,,Ik ben blij dat er nieuwe spelers zijn gekomen, maar het is wel een hele metamorfose geweest. Ik ben blij dat inmiddels alle posities zijn ingevuld en heb er vertrouwen in dat deze jongens het gaan doen.’’

‘Uitdaging’

Toch weet Steijn dat hij de komende weken aan de bak moet. ,,Je hebt het liefst dat je op een elftal kan voortborduren en dat er bijvoorbeeld negen spelers blijven. Dan heb je automatismen in je ploeg. Het is een uitdaging om van dit geheel een elftal te maken. Er zijn prima spelers bijgekomen, dus ik heb er veel vertrouwen in dat wij kampioen kunnen worden.’’

Volledig scherm Sven Mislintat en Maurice Steijn. © Pro Shots / Niels Boersema Ajax is overigens nog niet helemaal klaar op de transfermarkt, zo bekende Steijn. ,,Ik denk dat er nog wel iets aan gaat komen’’, aldus de trainer, die niet wilde vertellen over welke positie het gaat. Duidelijk is dat Sven Mislintat nog op een controlerende middenvelder mikt. Bovendien zijn er nog vijf spelers die mogelijk nog gaan vertrekken.

Een daarvan is Davy Klaassen, die niet kan rekenen op een basisplaats in Amsterdam. ,,De concurrentie is pittig op zijn plek, dat weet hij ook. Vanochtend heb ik nog met hem gezeten, dat was een heel prettig gesprek. Ik vlak hem in ieder geval nooit uit, hij maakte tegen Excelsior toch meteen de 2-2. Je weet dat hij geweldig in de groep ligt, scorend vermogen heeft en altijd alles geeft voor Ajax. Ik ben er ongelofelijk blij mee dat hij bij mij in de selectie zit.’’

Achter de naam van Steven Berghuis staat voor morgen een vraagteken. De middenvelder, die in de eerste drie speelronden van het nieuwe eredivisieseizoen geschorst was, was grieperig en trainde daarom vandaag niet mee. Er wordt later besloten of de linkspoot fit genoeg is voor eventuele speelminuten tegen Loedogorets. Brian Brobbey is wel fit.

