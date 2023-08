Ajax in gesprek met Jan van Halst over tijdelijke directiefunctie

Interview Nigel de Jong legt als KNVB-directeur topvoetbal de lat hoog: ‘Als ik ergens niet mee om kan gaan, is het luiheid en comfort’

Nigel de Jong (38) keerde begin dit jaar na zeventien jaar terug in Nederland, als de nieuwe directeur topvoetbal van de KNVB. Voor het eerst vertelt hij uitgebreid over zijn aanpak en zijn prioriteiten. ,,Ik heb geen moeite met slechtnieuwsgesprekken. Dit is topsport. Iedereen moet mee in het hoogst haalbare.’’