Ajax in besloten oefenduel te sterk voor PEC Zwolle

Met een omweg richting het kusje van de koningin

0:00 ,,Pablo, jongen: ik wil dat de koningin je ooit een kusje en een ketting geeft en zegt: je bent nu Ridder van Oranje. Omdat het Nederlands elftal de finale heeft gewonnen door jou", zei vader Rosario toen zijn zoontje nog in de jeugd van het Amsterdamse DWS schitterde. Zo ver is het nog lang niet. Maar de kans is al groter geworden nu de inmiddels 21-jarige middenvelder van PSV is opgenomen in de selectie van Oranje voor de komende interlands met Duitsland en België.