Ajax houdt aanvoerder Dusan Tadic aan boord met nieuw contract

Dusan Tadic heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De aanvoerder (32) van de Amsterdammers had al een contract tot 2023, maar ligt nu zelfs nog een jaar langer vast. Tadic blijft tot minimaal 2024 onder contract staan als speler en kan daarna in een andere functie aan de slag.

Tadic stond onlangs in de nadrukkelijke belangstelling van AC Milan, maar de Serviër was volgens Technisch directeur Marc Overmars niet te koop. ,,Ajax is mijn droomclub en ik ben trots dat ik dit shirt mag dragen", zei Tadic, sinds 2018 speler van Ajax, toen. ,,Ik heb teveel plezier om bij deze geweldige club te spelen. Een van de beste ter wereld. Ik snap dat fans het moeilijk vinden om te moeten lezen dat er interesse is voor mij. Ik heb veel respect voor de club. We moeten nog een keer kampioen worden en goed presteren in Europa.”

In een interview met deze krant liet hij vrijdag nog maar eens weten van Ajax te houden. ,,Alles aan Ajax is speciaal. De manier van spelen, de filosofie. AC Milan behoort misschien wel de top 10 van Europa, maar Ajax ook. En Ajax is de mooiste van allemaal.”

Directeur voetbalzaken Marc Overmars is verguld met de contractverlenging van Tadic. ,,Het is geen geheim dat Dusan een belangrijke rol speelt in het team. Zowel op het veld als buiten de lijnen is hij een echte leider. En dus is het fantastisch dat we hem langer bij Ajax kunnen houden. Zijn fitheid is geweldig en hij zal de komende jaren nog van grote waarde zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.