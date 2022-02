Ajax-hoofdsponsor worstelt met kwestie Overmars

PSV snakt in toppers naar de dribbels en ‘vieze’ frommel­goals van Hirving Lozano

PSV had een duidelijk doel voor de tweede competitiehelft: beter presteren in topduels. Maar PSV - Ajax werd laatst 1-2 en zaterdag was dat ook de uitslag bij PSV - AZ. Wat ontbreekt? Toch vooral het vermogen om een beslissende punch uit te delen. Al is het met één flits.

6 februari