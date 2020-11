Ajax haalt uit in Emmen en kent uitstekende generale voor Liverpool-uit

Snel scoren en de wedstrijd beslissen: dat was zaterdagavond het perfecte scenario voor Ajax-coach Erik ten Hag. Dinsdag wacht immers de cruciale Champions League-wedstrijd op Anfield tegen Liverpool, dat zaterdagmiddag een minder goede generale beleefde tegen Brighton & Hove Albion (1-1).

Ajax begon de jacht naar dat gedroomde scenario zonder Daley Blind, die midweeks uitviel tijdens het Champions League-duel met FC Midtjylland. Blind bleef achter in Amsterdam. Nicolás Tagliafico reisde wel mee naar Emmen, maar begon op de bank. Er was zodoende plaats voor zowel Lisandro Martínez als Sean Klaiber in de basis. Laatstgenoemde begon als linksback. Noussair Mazraoui stond namelijk gewoon op zijn rechtsbackpositie.

Klaiber was in de openingsfase bovendien de gevaarlijkse man aan Ajax-zijde. Na een schot (over) stuitte hij vervolgens van dichtbij op FC Emmen-doelman Felix Wiedwald. De Duitse doelman behoedde zijn ploeg daarmee voor een snelle tegentreffer, maar die tegentreffer zou er na twintig minuten alsnog komen. Een van richting veranderd schot van Davy Klaassen eindigde bij de tweede pal tegen de touwen: 0-1.

Het verzet van FC Emmen was daarmee eigenlijk direct gebroken. De ploeg van coach Dick Lukkien, die dit seizoen nog geen wedstrijd won, moest voor rust ook de 0-2 en 0-3 nog slikken. Vooral de tweede was van grote schoonheid. Klaassen wipte de bal over de Emmen-defensie heen en Zakaria Labyad plaatste de bal fraai in de kruising. Omdat Lassina Traoré vervolgens met zijn zevende van het seizoen ook nog de 0-3 maakte, zat Ajax bij rust al op rozen.

Het gedroomde scenario was daarmee een feit voor Ajax en na rust bleven Dusan Tadic en Traoré achter in de kleedkamer. Niet veel later in de tweede helft kregen ook Ryan Gravenberch en Antony rust. Zij zagen vanaf de bank hoe Ajax, met invallers Quincy Promes, Klaas-Jan Huntelaar, David Neres en Jurgen Ekkelenkamp nog verder uitliep.

De invallers speelden daarbij een grote rol. Het was Ekkelenkamp die na 69 minuten de 0-4 maakte en Promes bepaalde in de 82ste minuut de eindstand op 0-5 op aangeven van Neres. Huntelaar trof ook nog het doel, maar zijn goal werd afgekeurd. Ajax, waar de zeventienjarige Devyne Rensch nog zijn debuut maakte, kende zo een probleemloze avond in Emmen en is ook na dit eredivisieweekend verzekerd van de koppositie. Dinsdag wacht een andere uitwedstrijd: op Anfield tegen Liverpool.

