Ajax geeft korte update over situatie Daley Blind

Schmidt over PS­V-versterkin­gen: ‘Komende dagen of weken komt er nieuws’

22 augustus Trainer Roger Schmidt tilde niet zwaar aan de thuisnederlaag van PSV tegen Eintracht Frankfurt op zaterdagavond (1-2). ,,Die ploeg is heel robuust. We hebben het in delen uitstekend gedaan, met meer energie dan in de eerste duels. Natuurlijk win je graag, maar dat is midden in de voorbereiding niet het belangrijkste.”