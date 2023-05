Ajax gaat bij opvolging Van der Sar headhunterskantoor inschakelen: ‘We werden verrast door besluit Edwin’

Als opvolger van directeur Edwin van der Sar gaat de raad van commissarissen bij voorkeur op zoek naar iemand met ‘een Ajax-achtergrond’. Voorzitter Pier Eringa wil niettemin zo zorgvuldig en uitgebreid mogelijk te werk gaan. ,,We werden verrast door het besluit van Edwin, maar we gaan heel hard werken om de beste kandidaat te vinden.’’

Ajax gaat bij zijn zoektocht naar een opvolger voor algemeen directeur Edwin van der Sar ‘alle denkbare mogelijkheden benutten om tot een zo goed mogelijke kandidaat te komen’. Dat benadrukte Ajax-voorzitter Pier Eringa in een uitgebreide toelichting op het vertrek van de oud-keeper. Ook een headhuntersbureau zal daarbij worden ingeschakeld.

,,Maar uiteraard maken we ook gebruik van ons eigen netwerk’’, aldus Eringa. ,,We vinden het belangrijk dat een zekere mate van Ajax-achtergrond gewaarborgd blijft op directieniveau.’’

Op beschikbare namen, onder wie de bij Barcelona vertrokken Jordi Cruijff, wilde Eringa nog niet ingaan. De raad van commissarissen wil de directeursfunctie uiterlijk 1 augustus ingevuld hebben. Van der Sar legt zijn taken officieel vanaf donderdag (1 juni) neer, maar zal niet meer betrokken zijn bij de benoeming van de hoofdtrainer voor komend seizoen.

Of Edwin de afgelopen weken wél betrokken was bij de benoeming van de trainer? Daar ga ik niets over zeggen. Pier Eringa

Die taak ligt op het bord van technisch directeur Sven Mislintat en Chief Sports Officer Maurits Hendriks. ,,Of Edwin de afgelopen weken wél betrokken was bij de benoeming van de trainer? Daar ga ik niets over zeggen.’’

Eringa verklaarde meermaals ‘verrast’ te zijn over het vertrek van Van der Sar. ,,Hij had nog een contract tot 2025 en we waren niet voornemens dat, op basis van één tegenvallend seizoen, stop te zetten’’, aldus de RvC-voorzitter. Ook niet na het fluitconcert dat Van der Sar onlangs ten deel viel in de Johan Cruijff Arena.

Eringa: ,,Dat zou zeer een zeer opportunistische manier van toezicht houden zijn. Onder Edwin is Ajax in elf jaar tijd enorm gegroeid. Sportief, maar ook financieel en qua organisatie. Een commissaris hoort daarin niet ‘zijwindgevoelig’ te zijn als het sportief tegenzit. Het is geheel zijn beslissing geweest om te stoppen. Wij hebben nog geprobeerd hem over te halen te blijven, maar dat bleek niet zinvol. Zijn besluit stond vast. ’’

Van der Sar zelf nam dinsdagochtend de moeite om de media persoonlijk te bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Inhoudelijk wil de vertrekkende directeur zich beperken tot de inhoud van het eerder verschenen persbericht, waarin hij zegt ‘op’ te zijn na een mooie maar zware periode.

Eringa stelde dat ook het huidige Ajax, een organisatie met ruim vierhonderd personeelsleden, nog altijd gerund zou kunnen worden door een oud-voetballer. ,,Ik snap de vragen daarover’’, aldus de voorzitter. ,,Niet iedere oud-voetballer zal dat kunnen, zoals ook niet iedere ingenieur de leiding kan en kon hebben bij ProRail, maar we sluiten zeker niet uit dat we er één vinden die dat wél kan.’’

Eringa wilde in zijn onderhoud met de media niet ingaan op andere actuele dossiers dan het vertrek van Van der Sar en de nu openstaande vacature. De afgeblazen huldiging van de Ajax-vrouwen of de benoeming van de trainer wenste de rvc-voorzitter niet te bespreken.

Wel durfde Eringa om een ‘kratje wijn of bier’ te wedden dat de huidige raad van commissarissen in de komende tijd voldoende draagvlak heeft om aan te blijven, ondanks het vertrek van de huidige bestuursraad. ,,Ik heb er het volste vertrouwen in dat er steun is voor de mensen die er nu zitten.’’