Ajax: FC Twente moet zich aan afspraak houden

,,Zonder teveel op de vergadering vooruit te willen lopen willen wij dit erover kwijt'', zo meldt Ajax in een officiële verklaring. ,,Wat ons betreft moet FC Twente de betalingsafspraak nakomen, alleen voelen wel mee met hun situatie nu de degradatie een feit is. Ze zijn in een hele andere situatie terecht gekomen. Er zijn oplossingen denkbaar waarbij ze hun financiële verplichtingen nakomen, maar op een andere manier dan nu is afgesproken. Je moet als clubs onderling ook bereid zijn elkaar te helpen als dat nodig is.''

FC Twente maakte eerder vandaag bekend af te willen van de compensatieregeling die het twee jaar geleden had afgesproken met de clubs uit de eredivisie. Nu de club uit Enschede is gedegradeerd uit de hoogste afdeling, wil Twente niet langer voldoen aan de afgesproken afdracht van tv-gelden. De landskampioen van 2010 zou in drie jaar tijd een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro afstaan aan de andere clubs, vanwege het gesjoemel van de vroegere clubleiding onder aanvoering van voorzitter Joop Munsterman.



FC Twente heeft één keer een bedrag van bijna 500.000 euro afgestaan aan de clubs. Supporters van de bezoekende ploegen mochten ook een seizoen gratis het uitvak van de Grolsch Veste in. Twente zou ook over het net afgelopen seizoen en de komende voetbaljaargang steeds bijna 500.000 euro betalen, maar na de degradatie naar de Jupiler League wil de club van die regeling af. De Tukkers hebben dat in een brief laten weten aan de eredivisieclubs. Volgens Twente is de compensatieregeling in 2016 onder grote druk tot stand gekomen en niet rechtsgeldig.