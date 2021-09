Ajax evenaart tegen Cambuur hoogste score ooit in Arena

Met een prachtige openingstreffer gaf Jurriën Timber het startsein voor een doelpuntenfestijn in de Johan Cruijff Arena. De verdediger van Ajax veroverde op eigen helft met een faire tackle de bal en stak het halve veld over. Na een geslaagde combinatie met Steven Berghuis en een geplaatst schot mocht hij de eerste van in totaal negen treffers vieren (9-0).

,,Ik vroeg Steven of ik de bal terug mocht hebben”, lachte Timber nadat hij tot man van wedstrijd was verkozen. ,,Gelukkig deed hij dat. We kunnen tevreden zijn over deze wedstrijd. We wilden de intensiteit van het uitduel van woensdag met Sporting (1-5) meenemen naar de eredivisie. Dat is denk ik aardig gelukt.”

Op Ajax staat dit seizoen voorlopig geen maat tijdens thuiswedstrijden in de eredivisie. Na drie duels staat de teller op 9 punten een een doelsaldo van 19-0. De uitslag van het duel tussen Ajax met Cambuur was een evenaring van de hoogste score ooit in de Johan Cruijff Arena. Op 18 maart 2001 werd het ook 9-0 tegen Sparta, onder meer door vier goals van Shota Arveladze.

De 20-jarige Timber ontwikkelt zich in een sneltreinvaart. Vorig seizoen veroverde hij een basisplaats en mocht hij met het Nederlands elftal mee naar het EK. Afgelopen woensdag verscheen hij in Estádio José Alvalade van Sporting voor het eerst aan de aftrap voor een duel in de Champions League. ,,Voetballen op dat podium is speciaal”, zei Timber. “Alleen al de voorbereiding op zo’n duel en alles wat er bij komt kijken. Die focus moeten we dinsdag ook weer hebben als we tegen Fortuna Sittard spelen. Iedere keer weer die focus, daar gaat het om.”

Trainer Erik ten Hag is erg tevreden over Timber, die Perr Schuurs voorlopig uit de basisformatie heeft verdrongen. ,,Maar hij kan nog beter”, zei hij. ,,Jurriën is soms een beetje gemakzuchtig. Hij ziet het spel goed maar moet nu ook de persoonlijkheid krijgen om de defensie te leiden. Hij heeft al een heel mooie toekomst. Maar als hij zich daar in ontwikkelt, dan kan het allemaal nog sneller met hem gaan.”