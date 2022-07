Ajax en PSV hebben zaterdag grotere belangen dan het winnen van de Johan Cruijff Schaal

Streep door de rekening: weer moet Ajax trainings­kamp vroegtij­dig beëindigen

Net als in Portugal heeft Ajax vanwege coronagevallen opnieuw een trainingskamp niet kunnen afronden. De gevolgen en verontwaardiging mogen dan minder groot zijn, een streep door de rekening is de afgelasting van het oefenduel met Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt in Oostenrijk wel.

23 juli