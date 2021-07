Ajax en Leipzig in evenwicht bij basisdebuut Berghuis

Nieuw contract ligt klaar Bijlow streeft het hoogste na: 'In Nederland zie ik geen andere club dan Feyenoord’

28 juli Feyenoord is vol vertrouwen in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Drita van morgenavond in de Kuip. Dit stelt coach Arne Slot in aanloop naar het duel met de Kosovaren. Intussen is de Rotterdamse club met doelman Justin Bijlow in gesprek over een nieuw contract.