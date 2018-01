'Ajax en KNVB wisten van hartafwijking Nouri'

Leegloop al begonnen bij Achilles’29

4 januari De leegloop bij Achilles’29 is een dag na het faillissement al in gang gezet. Een aanzienlijk deel van de selectie wil onder geen beding in actie komen voor de Groesbeekse voetbalclub. De eerste clubs hebben zich al gemeld bij de spelers, zelfs vanuit Thailand en Slowakije.