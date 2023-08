Ajax dit weekeinde nog zonder aanwinst Chuba Akpom tegen Excelsior

Reportage Almere City schrijft geschiede­nis in de eredivisie: ‘Vandaag heeft de stad sowieso gewonnen’

In het allereerste eredivisieduel in Flevoland lukte het Almere City om de allereerste eredivisiegoal in de provincie te maken, maar op de allereerste zege is het nog even wachten. Het seizoen werd afgetrapt met een stevige nederlaag tegen FC Twente (1-4). ,,Grapjes over onze stad tolereren we niet meer.’’