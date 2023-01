Ajax-coryfeeën schrikken van ongekende crisis: ‘Wat een drama!’

Met het ontslag van trainer Alfred Schreuder is het eens te meer duidelijk dat het crisis is bij landskampioen Ajax. AD Sportwereld vroeg drie echte Ajacieden naar hun mening.

John Rep (71) besliste een Europacupfinale voor Ajax en speelde meer dan honderd wedstrijden voor de club

,,Dat Alfred Schreuder is ontslagen, dat werd tijd hoor. Klinkt een beetje cru misschien, maar ik vond het waardeloos wat ik de laatste tijd heb gezien. Je kan de algehele situatie samenvatten als: bij Ajax zijn ze aan het kloten. Ze hebben geloof ik 200 miljoen binnengekregen en er honderd uitgegeven. Er staan nauwelijks spelers in de basis van al die aankopen. Als die van de scouting komen, dan hebben ze daar geen verstand van voetballen. Ik kan er niks anders van maken.

,,Wat een drama! Schreuder paste niet bij Ajax denk ik, Ten Hag ook niet in het begin maar die kon het omdraaien. Voor Schreuder zat ook wel alles tegen, moet ook gezegd. Volgens mij hebben we behoefte aan een sterke baas bij Ajax. Entje die echt de baas is in de kleedkamer. Hadden wij ook vaak. Hoewel, na een periode van succes is het altijd wat minder. Wij kregen George Knobel. Was ook een drama.”

Hedwiges Maduro (37) speelde meer dan honderd wedstrijden voor Ajax en won vijf prijzen

,,Ik was donderdagavond in de Johan Cruijff Arena bij de wedstrijd tegen FC Volendam en dan voel je de onvrede. Voor Schreuder zag ik de bui al hangen. Zeven wedstrijden niet winnen, dat is onbestaanbaar bij Ajax. Ik zou de club niet ziek willen noemen, ‘zoekende’, is een beter woord. Zoekende binnen en buiten het veld. Voetbalinhoudelijk zie je een gebrek aan patronen op het veld. Er is geen diepgang en spelers lopen niet voor elkaar. Je zag wel dat de spelers wilden tegen Volendam, maar het ging niet. Je ziet wel dat ze het kunnen, maar het zijn allemaal eenlingen.

,,Buiten het veld zijn er veel nieuwe mensen op belangrijke posities. Wat dat betreft heeft PSV juist weer een goede zet gedaan door Earnest Stewart aan te stellen. Zij hebben nu wel een td. In het voetbal draait het steeds meer om communicatie en duidelijkheid. Ik vergelijk het weleens met mijn tijd. Toen was er ook altijd onrust en toen waren de resultaten ook niet goed.

,,Het draait vaak om het ontlasten van de trainer. Kan hij zijn werk goed doen? Er komt wel wat meer bij kijken dan alleen een opstelling maken. Die rust was er met Overmars, die even rustig in z’n bekertje koffie roerde en zei dat er nog een speler bij kwam en dat de ander niet weg mocht. Ten Hag kon heerlijk werken. Maar zoek maar eens een goede technisch directeur. Het scheve is: voor een trainersdiploma moet je jaren studeren. Een technisch directeur kan eigenlijk zó aan de slag. Dat is scheef, maar Ajax heeft er nu wel mee te maken.”

Heinz Stuy (77) hield als keeper drie keer de nul tijdens drie opeenvolgende Europacupfinales

,,Met lede ogen zie ik het allemaal aan daar bij Ajax. Er zit geen energie in. Zei Schreuder dat dat er wel in zat? Nou, ik zag geen speler die voor hem door het vuur ging. Volgens mij was hij de kleedkamer al een tijdje kwijt. Ik denk dat het een goede zet is om hem te ontslaan. Hij was een halfjaar bezig en in die tijd zou je wel wat op moeten kunnen bouwen. Heb ik niks van gezien. Daar zit dan zo’n assistent naast, die Duitser, die niks uitstraalt. En een echt clubicoon in de staf zie ik ook niet. Ik heb het gevoel dat de inbreng van Michael Reiziger maar klein is.

Sowieso gaat het minder bij Ajax sinds Marc Overmars is vertrokken. Een echte vervanger is er nog steeds niet. Vind ik wel vreemd. Is er niemand die hem kan opvolgen? Dan zal de opvolging van Schreuder ook wel een beproeving worden. Bosz? Hij heeft het goed gedaan. Een buitenlander? Waarom niet. Wij kregen Kovacs na Michels. En Ivic. Ging best goed. Laten we aan ondertussen aan de Fluwelen Revolutie blijven denken. Johan (Cruijff, red.) wilde oud-voetballers aan de top. Van der Sar zit er nog en Huntelaar. Maar die laatste komt net kijken.”

