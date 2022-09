Ajax-coach Schreuder staat acht spelers af aan Oranje en ziet Pasveer en Taylor debuteren: ‘Verdiend’

Van de negen Ajax-spelers die in de voorselectie werden opgenomen, nam bondscoach Louis van Gaal alleen Brian Brobbey niet op in zijn definitieve groep. Voor de spits, die zijn plek kwijt is geraakt aan Mohammed Kudus en het mede daardoor aflegt tegen Antwerp-aanvaller Vincent Janssen, is het niet de eerste teleurstelling deze maand. ,,Maar hij pakt het prima op en heeft vandaag ook prima getraind. Ik merkte op de training niets van teleurstelling.”

Ook zag Schreuder een dolgelukkig selectielid. De trainer sprak na de sessie met Taylor, die zich, net als routinier Pasveer, voor het eerst bij het grote Oranje zal melden. ,,Ik heb Kenneth en Remko toevallig net gesproken. Kenneth was hartstikke blij. Hij noemde het ‘supergaaf’. Ik vind het verdiend ook.”

,,Dat geldt ook voor Remko”, vervolgt Schreuder, die ook Devyne Rensch, Jurriën Timber, Daley Blind, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Steven Bergwijn afstaat voor de Nations League-duels met Polen (donderdag) en België (zondag). ,,Remko is ouder. Nuchterder in zijn reactie ook, maar ik denk dat hij ook heel trots mag zijn. Vorig seizoen keepte hij sterk. Toen had hij pech met zijn vinger (gebroken, red.). Nu draait hij weer een uitstekend seizoen. Gezien zijn leeftijd en vorm is dit een mooie beloning.”

Volledig scherm Remko Pasveer in het duel met Liverpool. © REUTERS

Pasveer dankt zijn uitverkiezing mede aan zijn sterke optreden tegen Liverpool afgelopen dinsdag. Met tal van reddingen hield hij het overrompelde Ajax lang in de race voor een gouden punt op Anfield, maar in de slotminuut boog de 37-jarige sluitpost ook bij een kopbal van Joël Matip (2-1).

,,De grote les van Liverpool is de intensiteit waarmee zij spelen. Ik denk dat wij dat ook in veel wedstrijden laten zien. Daar kun je van leren en dat moet je onder alle omstandigheden ook proberen, wat zij doen, in zo’n hoog tempo. We hebben het bekeken en rustig geanalyseerd. Dan zien zij ook dingen die kunnen, maar het was natuurlijk ook een enorm grote wedstrijd voor veel spelers”, legde Schreuder uit.

Quote Ik denk dat het vooral aan onszelf ligt. Hoe goed zijn wij? Dat neemt niet weg dat ik AZ een goed voetballen­de ploeg vind Alfred Schreuder

Verder wilde Schreuder niet te zwaar tillen aan de nederlaag in de Champions League, waarin keeper Pasveer liefst 74 keer aan de bal kwam. ,,Dat betekent vooral dat we beter vrij moesten lopen. Ik herinner met dat Edwin van der Sar vroeger ook veel aan de bal kwam. Dat Remko soms te vroeg werd aangespeeld, daar ben ik het wel mee eens. We praten hier niet over de schuldvraag. Liverpool was gewoon top. Zij versloegen Manchester City zes weken geleden nog met 3-1.”

AZ

Na de nederlaag op Anfield hoopt Ajax in Alkmaar de foutloze eredivisiereeks te verlengen. Daarvoor moet wel afgerekend worden met AZ, de club die de Amsterdammers de voorbije jaren het vaakst liet struikelen. Dat weet ook Schreuder, die de wedstrijden van AZ tegen FC Vaduz, FC Twente en Ajax (vorig seizoen) terugkeek. ,,Ajax heeft vorig seizoen gelijkgespeeld, verloren en gewonnen (beker) tegen AZ. Ik denk dat het vooral aan onszelf ligt. Hoe goed zijn wij? Dat neemt niet weg dat ik AZ een goed voetballende ploeg vind.”

De kans bestaat dat linksback Owen Wijndal, die deze zomer voor tien miljoen werd overgenomen van AZ, tegen zijn oude club na een enkelblessure weer zijn rentree maakt in de wedstrijdselectie. Daarover beslist de staf van Ajax zaterdag. Een andere back, Jorge Sanchez, blesseerde tegen Liverpool zijn knie en ontbreekt in Alkmaar. Naast de Mexicaan kan Schreuder in het topduel nog niet beschikken over rechtsbuiten Francisco Conceição.