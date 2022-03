Ajax-coach Erik ten Hag in gesprek met Manchester United

Erik ten Hag is in gesprek met Manchester United om de nieuwe coach op Old Trafford te worden. De huidige Ajax-coach zou de opvolger moeten worden van Ralf Rangnick, die in november op interim-basis het stokje overnam van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer.

Sinds Ole Gunnar Solskjaer in november werd ontslagen bij Manchester United is Ralf Rangnick de interim-manager op Old Trafford. Voor volgend seizoen zoekt de club uit Manchester echter een definitieve opvolger en de naam van Ten Hag zingt al langer rond bij de huidige nummer zes van de Premier League.

Hoewel Ten Hag in Engeland als grote favoriet wordt gezien om het stokje over te nemen, is de Ajax-coach niet de enige kandidaat. Ook Mauricio Pochettino, die onder druk staat bij Paris Saint-Germain, Sevilla-coach Julen Lopetegui en Luis Enrique, bondscoach van Spanje, staan op de lijst bij Manchester United.

Ten Hag, eerder coach van Go Ahead Eagles, het tweede van Bayern München en FC Utrecht, heeft nog een contract tot medio 2023 bij Ajax. Daarmee werd hij twee keer kampioen van Nederland, won hij twee keer de beker en één keer pakte hij de Johan Cruijff Schaal. Hoogtepunt van de coach bij Ajax was uiteraard het seizoen 2018/2019 waarin de Amsterdammers de halve finale van de Champions League haalden door in de knock-outfase Real Madrid en Juventus uit te schakelen.

Dit seizoen werd Ajax door Benfica uitgeschakeld in de Champions League. De Amsterdammers verdedigen in de competitie een voorsprong van twee punten op PSV, tevens de tegenstander in de bekerfinale op 17 april.

