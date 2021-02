Ajax bouwt in eredivisie verder aan monopolie: ‘De financiële verschillen zijn te groot geworden’

Door Johan Inan



De zesde opeenvolgende competitiezege was er eentje zonder franje en had daardoor misschien nog wel meer weg van een Vorentscheidung. Mooi of lelijk, Ajax blijft winnen. Eerste achtervolger PSV kwam eerder op de zaterdag niet langs nummer zeventien ADO. ,,Dat was wel een oppepper”, stelde Davy Klaassen. Hoewel Ajax niet eens geweldig speelde, is het gat met PSV nu negen verliespunten. ,,Dat zijn er een hoop”, aldus Klaassen, die weet dat Vitesse, Feyenoord en AZ op een nog grotere afstand volgen.