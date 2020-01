Ajax bevangen door winterdip, de flow is ver te zoeken

Video Jackie Groenen ambassadri­ce Cruyff Foundation

Jackie Groenen won met Oranje de Europese titel en stond in de finale van het WK. Toch was de 25-jarige Brabantse nog nooit zo trots als nu. Groenen onthulde dinsdag dat ze ambassadrice van de Johan Cruyff Foundation is geworden. ,,Nog nooit zo trots geweest. Een droom komt uit", schreef de middenveldster van Oranje, die al jarenlang met het rugnummer 14 van haar grote voorbeeld Johan Cruijff speelt.