Ajax beloont Rensch met nieuw contract tot 2025

Dit is het programma van Oranje tijdens het EK voetbal

13 juni Het Nederlands elftal begint vanavond tegen Oekraïne aan het EK voetbal. Het Oranje van bondscoach Frank de Boer speelt de drie groepsduels (verder Oostenrijk en Noord-Macedonië) in eigen land. Hoe ziet het complete programma van Nederland eruit? We hebben het voor jou in een handig overzicht gezet.