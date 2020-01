Ajacied Dest voelt zich niet veilig in Qatar en keert terug naar Nederland

Kritiek

Vooraf aan het trainingskamp van Ajax was er al kritiek. Edwin van der Sar, algemeen directeur van de Amsterdammers, liet weten dat het niet aan Ajax was om een statement over Qatar en het schenden van de mensenrechten aldaar te maken. ,,We weten wat er speelt in de wereld, zijn niet wereldvreemd. Maar Ajax is niet de partij om hier een statement over te maken”, zei Van der Sar bij FOX Sports. ,,Een aantal jaar geleden zijn we ook naar Qatar gevlogen, met Frank de Boer als hoofdtrainer. Ik ben toen meegegaan en de faciliteiten waren prima. Hier kunnen we ons goed voorbereiden op de tweede seizoenshelft.”