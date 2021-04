Aissati: ‘Als ik Overmars was, zou ik Ihattaren meteen naar Ajax halen’

Nóg een blessure en het is einde verhaal voor Robben: ‘Wil ik mijn gezin ook niet aan doen’

12 april Arjen Robben is terug. Na zes maanden zonder speelminuten gloort zelfs nóg een seizoen met FC Groningen in de eredivisie. Tegelijkertijd blijven de hevige twijfels. ,,Straks gebeurt er weer iets, dan is het mooi geweest.’’